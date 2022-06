Chiara Ferragni criticata per il doppio cognome dei figli: i dettagli

Chiara Ferragni è stata criticata da alcuni fan su TikTok per la sua decisione di dare il doppio cognome ai suoi figli.

Chiara Ferragni e Fedez: il doppio cognome

Chiara Ferragni e suo marito Fedez (all’anagrafe Federico Lucia) hanno deciso di dare ai loro figli il doppio cognome: Lucia Ferragni.

La decisione presa dai due vip non è andata a genio ad alcuni utenti su TikTok, che li hanno presi di mira scrivendo che, se come fatto da loro anche i loro figli dessero il doppio cognome alla rispettiva prole, si finirebbe per avere una “catena infinita di cognomi”. “Partirebbe una catena di cognomi infinita“, ha scritto un utente, a cui ha risposto direttamente Chiara Ferragni affermando attraverso i suoi canali social: “Raga ma tutto ok? Se ne scelgono sempre due, ma finalmente è una scelta“.

A seguire alcuni utenti sono intervenuti in difesa della scelta di Chiara Ferragni affermando: “Mamma ha due cognomi, papà ha due cognomi… Il figlio o la figlia prenderanno un cognome del padre e uno della madre… Mi sembrava semplice” oppure “Che poi in Spagna c’è la cosa dei due cognomi ma non mi sembra che abbiano cognomi infiniti“.

Il figlio di Francesca Ferragni: i dettagli

In tanti si chiedono se anche il figlio di Francesca Ferragni, sorella minore dell’influencer, avrà un doppio cognome come i suoi cuginetti.

Il bambino dovrebbe nascere entro la prima metà di luglio e si chiamerà Edoardo. A svelare il nome – commettendo una terribile gaffe – è stata proprio la zia Chiara Ferragni.