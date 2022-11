Chiara Ferragni, critiche per le foto osé: “Questo genere di commenti mi fa venire voglia di…”

Chiara Ferragni ha replicato personalmente alle critiche ricevute per i suoi scatti osé sui social.

Chiara Ferragni: le critiche e la replica

Chiara Ferragni ha ricevuto alcune critiche per degli scatti in biancheria intima da lei condivisi via social.

“Copriti! Maleducata”, le ha scritto un utente. L’influencer ha deciso di replicare personalmente visto che non è la prima volta che le sue foto osé ricevano commenti di questo tenore. “Uno viene a insultarmi sulla mia pagine e sarei io la maleducata?”, ha tuonato l’influencer, e ancora: “Questi sono i commenti ogni volta che posto qualcosa un pelino più sexy che mi fano venire voglia di andare in giro nuda”.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni riceve critiche e insulti per le sue foto provocanti o in biancheria intima e lei stessa ha più volte replicato ai commenti, affermando di essere una donna che “indossa ciò che le pare”.

Le polemiche per i figli

Di recente l’influencer e suo marito Fedez sono stati presi di mira dagli utenti social per via della grande quantità di contenuti che vedono protagonisti i loro figli, Leone e Vittoria, da loro condivisi via social.

Fedez, che per la vicenda ha ricevuto un tapiro di Striscia la Notizia, ha replicato alla questione affermando: “Esistono un sacco di famiglie in Italia che monetizzano tramite i figli. Non siamo noi la famiglia alla quale andare a bussare alla porta perché noi non monetizziamo tramite i nostri figli. Non abbiamo mai fatto pubblicità con loro”, ha affermato il rapper.