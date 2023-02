Chiara Ferragni: di cosa parlerà il monologo a Sanremo

Come le altre co-conduttrici a Sanremo 2023 anche Chiara Ferragni terrà un monologo sulle tematiche che le sono più a cuore e sulla questione sono già emerse le pime indiscrezioni in rete.

Chiara Ferragni: il monologo a Sanremo

Chiara Ferragni sarà uan delle co-conduttici al Festival di Sanremo 2023 e, stando ai primi rumor circolati in rete, il suo monologo sarà incentrato sulle tematiche a lei più care: la maternità, il rapporto con i social, i detrattori e l’empowerment femminile. Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma in tanti tra i fan dell’influencer cono curiosi di saperne di più.

Chiara Ferragni sarà co-conduttice alla kermesse insieme a Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Tutte loro terranno dei monologhi sui temi a cui terrebbero di più e, secondo indiscrezioni, quello di paola Egonu sarebbe incentro sul razzismo.

La replica della madre di Elodie

In queste ore la madre di Elodie, Claudia Marthe, ha scritto una lettera aperta replicando a quanto affermato da Paola Egonu sul tema del razzismo in Italia.

In tanti si chiedono se la celebre pallavolista prenderà la parola in merito alla questione e al momento non vi sono certezze sul suo atteso monologo al Festival di Amadeus.

“A noi atleti conviene essere diplomatici per non infastidire i club, per non creare tensioni nella squadra. Forse quando smetterò di giocare potrò dire tutta la verità”, ha confessato la pallavolista, e ancora: “Capita che mia mamma chieda un caffè al bar e che glielo servano freddo, che in banca lascino entrare la sua amica bianca ma non lei”.