Chiara Ferragni diventa unica proprietaria della sua società: “Un nuovo capitolo”

Chiara Ferragni ha festeggiato con i fan sui social un altro importante traguardo: l’influencer è diventata proprietaria al 100% della sua società, la Tbs Crew.

Chiara Ferragni unica proprietaria della sua società

“Un nuovo capitolo è appena iniziato e sono così felice di essere il mio capo al 100%”, ha scritto Chiara Ferragni, annunciando di essere difatto diventata l’unica proprietaria della sua società, la Tbs Crew.

Inizialmente l’influencer possedeva il 45% della gestione di Tbs Crew, ma ora che la Esuriens srl (di cui sono proprietarie le famiglie Morgese e Bandelli) le ha ceduto il 55% l’influencer moglie di Fedez. The Tbs Crew è stata fondata dall’imprenditrice digitale nell’anno 2009 e dal 2017 lei è diventata presidente ed amministratore delegato della società. Sui social Chiara Ferragni ha festeggiato l’importante traguardo con i fan, che ovviamente non hanno mancato di complimentarsi con lei per questo ennesimo importante successo.

Chiara Ferragni: i traguardi

Oltre al successo lavorativo per l’influencer e imprenditrice digitale si tratta di un periodo roseo anche dal punto di vista familiare: a marzo lei e Fedez hanno avuto la loro seconda bambina, Vittoria Lucia Ferragni, e i due genitori hanno annunciato che presto traslocheranno in un nuovo appartamento realizzato apposta per loro. La casa si troverebbe sempre nel prestigioso quartiere di City Life a Milano, e l’influencer ha dichiarato che – trattandosi di un appartamento in costruzione – lei e Fedez lo personalizzeranno con tutto ciò che desiderano: “Quella in cui stiamo adesso è in affitto.

Stiamo benissimo ma ora abbiamo trovato la casa dei nostri sogni”, ha dichiarato l’influencer via social, e ancora: “Il building è in costruzione, i nostri appartamenti saranno pronti per la metà del 2022, tra giugno e settembre”.

Chiara Ferragni e Fedez: la storia d’amore

Chiara Ferragni e Fedez stanno insieme dal 2016 e in poco tempo si sono affermati sui social come una delle “coppie d’oro” del web. Il matrimonio tra i due – celebrato a Noto, in Sicilia, nel 2018 – è stato seguito da centinaia e centinaia di fan in diretta Instagram. I due condividono molto della propria vita privata con la loro community e oggi i loro due bambini sono considerati delle vere e proprie star sui social, dove in tanti non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli della vita privata della famiglia Ferragnez.