Tanti i regali per la piccola Vittoria e così Chiara Ferragni dona tutto alle mamme che ne hanno bisogno.

Il 23 marzo scorso è nata la piccola Vittoria, la secondogenita di casa Ferragnez e, come era facile immaginare, le foto della piccola postate da subito dalla mamma Chiara Ferragni hanno generato grande entusiasmo tra i suoi numerosissimi follower. La notizia, visto il lavoro di influencer dell’imprenditrice digitale, ha attirato anche l’attenzione di diversi brand di prodotti per bambini che hanno immediatamente provveduto a fornire a Fedez e consorte una grande quantità di doni.

Dai vestiti, ai giocattoli, passando per passeggini e fasciatoi, regali sicuramente apprezzati dalla coppia, ma decisamente troppi per una sola bambina. Ecco dunque che Chiara Ferragni ha deciso di donare gran parte dei regali ricevuti alle mamme più bisognose.

Chiara Ferragni dona i regali di Vittoria

“Visto che noi già abbiamo tantissimo di tutto – ha detto l’influencer più famosa al mondo in una storia di Instagram – sia cose vecchie di Leo, sia cose di Vittoria che riceviamo sempre, vorremmo donare lettini, passeggini etc.

a un’associazione su Milano per mamme bisognose. Sapete suggerirmi qualcosa?”. Nel box per i commenti lasciato a margine della storia, la Ferragni ha chiesro dunque ai suoi follower di indicarle qualche associazione o centro di raccolto meneghino a cui poter donare ciò che alla loro bambina non serve.

“Appena trovo l’associazione – ha precisato l’imprenditrice digitale – naturalmente lo comunico anche qui in modo che chi, come me, ha da donare saprà dove farlo e chi ha bisogno in prima persona saprà a chi rivolgersi”.

L’ennesimo bel gesto in favore delle persone più in difficoltà messo in atto dai Ferragnez.