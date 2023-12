Dopo il caso pandoro Balocco, Chiara Ferragni potrebbe finire nella bufera anche per le uva di Pasqua vendute da Dolci preziosi per sostenere il progetto benefico I bambini delle Fate.

Chiara Ferragni: dopo Balocco guai anche per le uova di Pasqua

Mentre sta facendo di tutto per farsi perdonare la caduta di stile con il pandoro Balocco, Chiara Ferragni potrebbe presto vivere lo stesso guaio con le uova di Pasqua. Secondo Il Fatto Quotidiano, l’imprenditrice ha commesso lo stesso errore con il dolce pasquale. Le uova vendute da Dolci Preziosi sostenevano il progetto benefico I bambini delle Fate, un’impresa sociale che si dedica a percorsi di inclusione sociale per minori affetti da autismo.

Chiara Ferragni: cosa non torna con le uova di Pasqua

Il Fatto Quotidiano non ha alcun dubbio: anche le uova di Pasqua sponsorizzate dalla Ferragni come progetto benefico hanno tratti oscuri. “Le uova di Pasqua Chiara Ferragni x Dolci Preziosi sosterranno il progetto benefico ‘I Bambini delle Fate’“, dichiarava l’imprenditrice qualche mese fa. Eppure, Franco Cannillo, imprenditore che ha acquisito Dolci Preziosi, ha dichiarato che “assolutamente non c’è nessuna correlazione tra le vendite delle uova e la donazione a “I bambini delle Fate“. In sostanza, la moglie di Fedez è stata pagata per aver ceduto la sua immagine e Dolci Preziosi ha fatto una donazione.

Chiara Ferragni: quanto ha guadagnato con le uova di Pasqua?

Cannillo ha dichiarato:

“Ferragni è stata pagata per aver ceduto la sua immagine. Noi abbiamo fatto una donazione, per lei non era da contratto. (…) Sosteniamo ‘I bambini delle fate’ è quello che abbiamo fatto. ‘Sosteniamo’ non vuol dire che se compri vai a sostenere la beneficenza. Significa che noi abbiamo fatto una donazione e lo comunichiamo”.

Quanto ha guadagnato Chiara con questa sponsorizzazione? “A memoria erano 500 mila euro nel 2021 e 700 mila euro nel 2022. Poi ha chiesto una cifra esorbitante e non abbiamo più chiuso il contratto“. Il responsabile della comunicazione de I bambini delle Fate ha aggiunto:

“Noi abbiamo stretto un accordo con Dolci Preziosi. Loro volevano scrivere che la donazione era legata alle vendite. Noi ci siamo rifiutati e abbiamo permesso di usare l’espressione ‘Sosteniamo i Bambini delle fate’”.

Ci sono stati contatti tra l’associazione e la Ferragni? No. Il responsabile ha dichiarato: “Ho provato a parlarle ma non è stato possibile“. Non solo, l’uomo si stupisce del fatto che gli incassi dell’imprenditrice siano stati consistenti: “È una vergogna“.