Chiara Ferragni ha replicato contro gli haters-complottisti che l'hanno attaccata a causa del vaccino anti-Covid.

Chiara Ferragni ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid e lei stessa ha dato l’annuncio ai suoi fan tramite social. A seguire l’influencer è stata travolta da insulti e critiche da parte di alcuni “complottisti del vaccino”.

Chiara Ferragni: le polemiche dopo il vaccino

Con enorme gioia Chiara Ferragni ha annunciato di aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. Sui social l’influencer – che da mesi è impegnata nella lotta contro l’emergenza sanitaria – è stata travolta dagli insulti da parte di alcuni “complottisti” che hanno insinuato che lei non avesse davvero ricevuto la prima dose del vaccino. La moglie di Fedez ha replicato personalmente affermando:

“Mi fa ridere che tantissimi complottisti abbiano sostenuto che abbia fatto finta di fare il vaccino, perché in un video sembrava che avessi il cerotto su un braccio diverso.

Siete fuori: quello che dite dipende dalle inquadrature. Ho fatto il vaccino sul braccio sinistro, quello dove non ho il tatuaggio dei leoni.”

Chiara Ferragni: il vaccino

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria Chiara Ferragni è impegnata in campagne di sensibilizzazione sul tema del Covid. Quando ha ricevuto la prima dose del vaccino l’influencer non ha voluto nascondere la sua felicità, e sui social ha scritto: “È un momento così emozionante.

Sembrava così lontano, ma finalmente ho ricevuto la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale”.

Chiara Ferragni: la seconda maternità

Il 23 marzo scorso l’influencer ha avuto la sua seconda bambina, Vittoria Lucia Ferragni. Lei e Fedez hanno annunciato che, prossimamente, dovranno cambiare casa (perché quella in cui sono attualmente non ha una stanza per la bambina). I due hanno anche svelato di aver trovato un nuovo appartamento tutto per loro sempre nel prestigioso quartiere di City Life a Milano. “È un appartamento come piace a noi e devono ancora costruirlo: dovrebbe essere pronto l’anno prossimo e c’è tempo per organizzarlo al meglio”, ha confessato l’influencer.

In tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di saperene di più sulla vita privata della coppia e sulla loro futura vita insieme. Intanto sui social la piccola Vittoria Lucia Ferragni – così come il fratello maggiore Leone – è già considerata una vera e propria star.