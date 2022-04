Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala 2022? L’ipotesi circolata sui social

Chiara Ferragni e Fedez saranno ospiti al Met Gala 2022? La coppia nei prossimi giorni sarà a New York.

Chiara Ferragni e Fedez saranno presenti al Met Gala 2022 di New York? L’imprenditrice digitale ha annunciato un’importante sorpresa ai fan.

Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala 2022

In queste ore Chiara Ferragni è partita per il Messico e ha annunciato che nei prossimi giorni sarà a New York dove a quanto pare la raggiungerà anche il marito Fedez.

L’influencer per il momento ha anticipato che parteciperà a un “evento super eccitante”, e in tanti tra i suoi fan credono che si tratti del Met Gala 2022, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Il famoso evento si terrà il 2 maggio e il tema di quest’anno sarà il gilded glamour. In tanti si chiedono se i due vip italiani saranno davvero presenti all’evento e quale abito sfoggerà Chiara Ferragni per l’occasione.

Al momento sulla questione non sono emerse conferme e i fan di Chiara Ferragni e Fedez sperano di saperne di più in merito alla loro presunta partecipazione al Met Gala.

La malattia di Fedez

Le ultime settimane sono state particolarmente difficili per la coppia, che ha dovuto affrontare i problemi di salute del rapper. Fedez ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino del pancreas e ha subito un delicato intervento chirurgico.

A seguire il rapper ha espresso la volontà di stringersi alla sua famiglia e ha ringraziato il team medico che si è preso cura di lui durante il suo ricovero all’ospedale San Raffaele. Fedez ha fatto sapere che aggiornerà i fan sugli sviluppi legati alle sue condizioni di salute e alla malattia.