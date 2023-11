Chiara Ferragni e Fedez, voglia di terzo figlio? "Se non avessimo la diretta ...

La diretta di Fedez e Chiara Ferragni ha colpito moltissimo i fan. L’abito dell’influencer ha acceso la libido e la passione del marito.

Chiara Ferragni e Fedez: l’annuncio in diretta

Fedez e Chiara Ferragni sono pronti per il terzo figlio? L’idea sembra essere nell’aria. I fan della coppia attendono da un po’ di tempo con grande entusiasmo l’annuncio della terza gravidanza. L’influencer ha ammesso che, dopo Leone e Vittoria, non le dispiacerebbe avere un altro figlio. Nelle ultime ore è stato Fedez ad esclamare qualcosa che ha fatto sognare i follower. “Se non c’era la diretta…” ha dichiarato, riferendosi alla puntata di X Factor.

Chiara Ferragni e Fedez: le parole del rapper

Fedez stava comunicando con i suoi follower su Instagram, poi ha guardato lo spacco del vestito della moglie e si è distratto. “Mamma mia…Solo perché dobbiamo andare in diretta, se no qua ci scappava…” ha dichiarato Fedez. “Mi lasci stare? Basta” ha risposto l’influencer, imbarazzata. I due hanno dovuto affrontare molti ostacoli nel corso del tempo, ma hanno ritrovato la loro passione. Questo è ciò che pensano i fan, che li hanno visti molto più vicini. Dopo tanti alti e bassi sembra essere arrivato un momento sereno. Secondo alcuni potrebbe anche coincidere con il possibile arrivo di un terzo figlio.