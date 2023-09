In queste ultime ore si sta consumando sui social uno scontro tra Chiara Ferragni e Fedez da un lato e Giulia De Lellis dall’altro.

Giulia De Lellis contro i Ferragnez: la Stories incriminata (poi cancellata)

L’ex volto di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram Stories la sua reazione alle parole di Selvaggia Lucarelli riguardo alla puntata speciale della serie The Ferragnez dedicata al caos scatenatosi dopo Sanremo 2023. Nella sua stroncatura, la giornalista aveva parlato tra le altre cose di Fabio Maria Damato, il general manager del brand Chiara Ferragni, che ha seguito la sua assistita come un vero e proprio angelo custode per tutta la settimana del Festival. Parlando di lui, Lucarelli ha commentato:

E a proposito di adulatori, non possiamo non citare l’altro assoluto protagonista della puntata, il marito di Chiara Ferragni: Fabio Maria Damato. Che nel sottopancia si definisce modestamente: “General manager Chiara Ferragni Brand & Tbs crew”. Che poi è anche quello che mentre Chiara Ferragni saliva sul palco ci faceva sapere che gli abiti “Col claim femminista” erano idee sue e ce li spiegava pure sulla sua pagina. Lui, non lei. Damato, come Fedez, ha la sindrome di Napoleone. Accanto alla svettante dea del web, decide che tocca a lui dirigere l’orchestra. E mentre con fare assertivo convince Chiara a indossare abiti brutti che però siano pregni di messaggi, contenuti e mitomania assortita (“Con questo vestito lancio messaggi alle donne di tutto il mondo”), indossa anche i panni del motivatore zuccheroso che a febbraio, in canotta, ripete senza sosta “Sei bellissima” “Sei a cavallo” “C’è un’energia pazzesca” in mezzo agli altri del team che le dedicano un applauso e un urletto qualsiasi cosa lei faccia, dal leggere la letterina dimostrando di conoscere tutte le lettere dell’alfabeto compresa la Y a tagliarsi i capelli (“dopo il taglio di capelli lei sarà più bella dentro”).

Parole, quelle della giornalista, che evidentemente hanno molto divertito Giulia De Lellis, che ha così ripreso il trafiletto commentandolo su Instagram con la frase: “Qui ho riso forte, sorry”. Subito dopo De Lellis ha però cancellato la Stories, scrivendo tuttavia al contempo su Twitter “Ops ho riso ad alta voce”.

Hai riso forte anche quando eri in Israele a fare i festini mentre la gente crepava brutalmente, Giulia De Lellis? #Israele #TheFerragnez #Lucarelli #giuliadelellis pic.twitter.com/S0fKnh7a69 — Gianluca Oglino (@gianluca020300) September 16, 2023

La “replica” di Chiara Ferragni e Fedez

Come riporta Biccy, i diretti interessati non hanno risposto esplicitamente alla frecciatina di Giulia De Lellis. Piuttosto, Chiara Ferragni e Fedez si sono limitati a mettere mi piace ad alcuni tweet che criticavano De Lellis per l’attacco social ai Ferragnez.