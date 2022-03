Chiara Ferragni e Fedez, crisi scongiurata: le vacanze a Parigi con i figli

Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi una vacanza a Parigi con i loro bambini. Tutto quello che c'è da sapere.

Chiara Ferragni e Fedez hanno messo a tacere le voci riguardanti una loro presunta crisi sentimentale concedendosi una vacanza a Parigi in compagnia dei figli, Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni e Fedez a Parigi

Mentre sui social continuano a impazzare voci riguardanti una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, i due hanno deciso di concedersi una vacanza a Parigi con i loro due bambini, Vittoria e Leone.

Sui social la coppia ha postato dei simpatici video della loro visita a Disneyland Paris e del tempo trascorso tra cene romantiche e uscite di coppia. La crisi di cui si è parlato nei giorni scorsi tra i due, sembra dunque scongiurata.

Chiara Ferragni: le voci di una crisi

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che i due fossero in crisi a causa di un presunto “terzo incomodo”, ovvero un rampollo dell’alta moda milanese che avrebbe finito per scatenare la gelosia di Fedez a causa della sua vicinanza a Chiara Ferragni.

Nessuna conferma in merito all’identità del presunto rampollo né da parte della coppia che, attraverso i social, ha continuato a mostrarsi più felice e unita che mai.

Nella serie The Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez hanno confessato di essersi sottoposti alla terapia di coppia presso uno specialista che li ha aiutati a risolvere alcune delle loro incomprensioni. “Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l’andare in terapia di coppia e non solo, proprio in generale”, ha dichiarato il rapper, mentre sua moglie ha aggiunto: “Da tre anni vedo uno psicologo una volta alla settimana” E, ha aggiunto che si tratterebbe di un’esperienza “che consiglio a tutti”.