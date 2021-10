Chiara Ferragni e Fedez di nuovo preoccupati per la piccola Vittoria: “Non respira ancora bene”

Chiara Ferragni ha dato nuovi aggiornamenti sulle condizioni della piccola Vittoria, precisando che sta meglio ma non respira ancora bene

Nelle scorse ore la piccola Vittoria Lucia Ferragni aveva dato dei forti segnali di miglioramento dopo essere stata in ospedale per delle difficoltà respiratorie. La bimba, di soli 6 mesi, è tuttavia stata ancora messa sotto osservazione per le complicazioni dovute all’RSV (Virus Respiratorio Sinciziale), a quanto pare molto comune fra i più piccoli.

Ospedali italiani pieni. Se avete bambini piccoli fate molta attenzione. Si chiama #RespiratorySyncytialVirus, un nuovo virus respiratorio che colpisce i bambini. Ne parla @Fedez in una storia Instagram, a due giorni dal ricovero in ospedale della figlia Vittoria @ChiaraFerragni pic.twitter.com/hQ3tBjxSsO — Salvo (@iamsalvonic) October 27, 2021

Chiara Ferragni torna a parlare di Vittoria

Mamma Chiara Ferragni ha così parlato delle condizioni di salute della piccola di casa in uno dei suoi ultimi aggiornamenti su Instagram, rivolgendosi direttamente ai suoi follower.

La fashion influencer ha chiesto loro, nello specifico, se abbiano avuto esperienza diretta con il Virus Rsv sui bimbi di età inferiore a un anno. La cremonese ha poi comunque aggiunto che Vittoria sta molto meglio, anche se il suo respiro non è ancora tornato al 100%.

Il virus, insomma, pare non dare ancora tregua alla secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. Pur se il peggio è ormai alle spalle, sempre su Instagram lo stesso rapper ha però voluto avvertire i propri fan sui rischi di questa malattia per i bambini. Nelle sue Stories ha infatti evidenziato come il virus respiratorio dei neonati non vada preso alla leggera, confermando tuttavia che Vitto dovrebbe essere in via di guarigione.