Chiara Ferragni e Fedez festeggiano Halloween con i loro bambini

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di festeggiare in anticipo l’imminente festa di Halloween portando i loro bambini in un campo di zucche a poca distanza da Milano. Tutto pronto per celebrare la festa di origine statunitense in cui, secondo la tradizione, tutte le forze dell’aldilà invaderanno la Terra portando tra i vivi le più disparate creature sovrannaturali.

La festa di Ognissanti non è solo occasione di commemorare i nostri cari defunti, ma anche un modo per i bambini di essere spensierati e divertirsi vestendosi come il loro mostro, supereroe o personaggio di fantasia preferito. AChiara e Fedez hanno deciso di celebrare l’evento con qualche settimana di anticipo assieme al piccolo Leone Lucia e alla sorellina Vittoria.

Non è passato inosservato il minievento organizzato da Fedez e Chiara Ferragni. I due celebri coniugi, assieme ai loro figlioletti, si sono recati in un campo di zucche dove hanno festeggiato il loro primo Halloween. Una giornata all’insegna della spensieratezza lontano dal lavoro e dai vari eventi mondani.

Diverse le foto scattate e postate su Instagram per condividere con gli utenti questi scorci di serena vita famigliare. Il campo di zucche visibile nelle foto si trova a Nerviano, comune vicino Milano.