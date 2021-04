Dal mondo dei social al piccolo schermo: Amazon Prime Video produrrà una serie televisiva sulla vita privata di Chiara Ferragni e Fedez.

La vita privata di Chiara Ferragni e Fedez potrebbe presto trasferirsi dai social media al mondo del piccolo schermo, trasformandosi in una serie televisiva che coinvolgerà anche i figli della coppia, Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni e Fedez: in arrivo la serie tv sulla loro vita privata

L’influencer e regina incontrastata di Instagram Chiara Ferragni e il cantante Fedez potrebbero presto debuttare sul piccolo schermo, diventando i protagonisti di una serie televisiva incentrata sulla loro vita privata e familiare.

Una simile possibilità è già stata palesata più volte, nel corso degli anni: la vita dell’imprenditrice digitale, infatti, attira da sempre la curiosità di fan e non. Sinora, tuttavia, la realizzazione di una serie televisiva incentrata sui Ferragnez si era sempre configurata come un’idea remota e ripetutamente smentita dai diretti interessati.

Sulla base delle ultime indiscrezioni diramate dal magazine Chi, diretto dall’ex conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, nella sezione battezzata Chicche di gossip, è stata annunciata la decisione della famosa e invidiata coppia di siglare un accordo ufficiale con Amazon Prime Video, destinato alla produzione di una serie televisiva dedicata ai Ferragnez da sviluppare sulla falsariga del reality americano Al passo con i Kardashian.

In relazione alla notizia annunciata da Chi, il magazine ha precisato quanto segue: “Questa volta è ufficiale.

Chiara Ferragni e il rapper Fedez hanno detto sì ad Amazon Prime Video: gireranno una serie televisiva sulla loro vita (ovviamente ci saranno anche i figli Leone e Vittoria e il cane Matilda), strizzando l’occhio alla famiglia Kardashian e al loro celebre e fortunatissimo programma Al passo con i Kardashian. La messa in onda è prevista per la fine del 2022”.

A proposito della collaborazione con Amazon Prime Video, infine, si può notare come la coppia non sia nuova a intrattenere rapporti lavorativi con la piattaforma streaming lanciata da Amazon. Fedez, infatti, ha già partecipato a format promossi da Amazon Prime Video come Celebrity Hunted e il più recente LOL.