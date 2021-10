Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Ecco cosa pare stia accadendo alla popolarissima coppia

Chiara Ferragni e Fedez stanno davvero passando un periodo di crisi? Gli ultimi rumors sulla popolare coppia dello spettacolo

Da anni Chiara Ferragni e Fedez appaiono come una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo. I Ferragnez hanno difatti conquistato il cuore di migliaia di fan, tenendoli sempre aggiornati su quello che accade nelle loro vite. Proprio in questi giorni, del resto, l’imprenditrice digitale e il rapper si sono mostrati in grande apprensione per la piccola Vittoria, ricoverata in ospedale per un problema di salute.

Ferragnez in crisi?

Oltre ad affrontare questo piccolo inconveniente, voci recenti parlano addirittura di una presunta crisi tra Chiara e Fedez. La notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, ha scatenato i fan della coppia online, dove peraltro i due appaiono sempre affiatati e felici.

Cosa starebbe dunque accadendo tra la nota influencer e l’ex giudice di X Factor?

A svelarlo è Ivan Rota su Dagospia, che ha parlato di eccessiva gelosia sia per Chiara sia per Federico.

Al momento né l’una né l’altro hanno commentato tali rumors, essendo concentrando appieno sulle condizioni della piccola di casa. Non è escluso, ad ogni modo, che nelle prossime ore i coniugi più popolari del web possano decidere di intervenire di persona per fare chiarezza sulla situazione. Nel mentre, ricordiamo non a caso la furiosa lite tra Chiara e Fedez di questa estate, in merito alla quale proprio i due diretti interessati hanno svelato di recente i retroscena a riguardo.