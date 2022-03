Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Le indiscrezioni smentite dalle foto su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez hanno smentito le voci in merito alla loro presunta crisi con alcuni scatti via social.

Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo un momento di crisi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente ma alcuni scatti social della coppia sembrano smentirla.

Fedez e Chiara Ferragni: la crisi

Da mesi circolano voci riguardanti una presunta crisi sentimentale tra Fedez e Chiara Ferragni e c’è addirittura chi ha avanzato l’ipotesi che i due avessero avuto dei problemi di gelosia a causa della vicinanza tra Chiara Ferragni e un noto rampollo di una casa di moda.

I due non hanno commentato le voci in circolazione, ma su Instagram hanno postato alcuni scatti romantici in cui sono ritratti insieme (e che sembrano smentire definitivamente le voci in circolazione).

Chiara Ferragni: i figli e la vita privata

Dopo le nozze nel 2018, Chiara Ferragni e Fedez hanno realizzato il sogno di creare una famiglia (lo stesso anno del matrimonio è nato il loro primo figlio, Leone, il cui arrivo è stato seguito nel 2021 da quello della piccola Vittoria).

Nel 2022 la coppia ha fatto sapere che traslocherà in un nuovo appartamento, opzionato con tutti i comfort.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

“Probabilmente saremo in grado di trasferirci già a dicembre 2022 o all’inizio del 2023”, ha fatto sapere Chiara Ferragni, e ancora: “Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto.

Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio”.

I fan non vedono l’ora di saperne di più sulla loro vita insieme e sulle novità che li vedranno protagonisti.