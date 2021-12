Chiara Ferragni e Fedez in quarantena: i retroscena svelati ai fan

Chiara Ferragni e Fedez hanno aggiornato i fan sulle loro condizioni di salute dopo essere risultati positivi al Coronavirus.

Da alcuni giorni Chiara Ferragni e Fedez sono risultati positivi al Coronavirus e, ovviamente, si trovano in isolamento nella loro lussuosa casa di Milano in compagnia dei loro bambini. Sui social la coppia non ha perso occasione per aggiornare i fan sulle loro condizioni.

Chiara Ferragni e Fedez: le condizioni

Nonostante abbiano cercato di stare attenti e abbiano adottato tutte le principali misure di sicurezza, Chiara Ferragni e Fedez sono risultati positivi al Coronavirus. La coppia si trova in casa, a Milano, e ovviamente entrambi sono costretti a indossare le mascherine FPP2 per cercare di non contagiare anche i loro due figli, Leone e Vittoria, che al momento risultano essere negativi.

Chiara Ferragni: i dettagli

Sui social Chiara Ferragni e Fedez non perdono occasione per aggiornare i fan sulle loro condizioni e su come starebbero trascorrendo questo tempo di “autoisolamento” nella loro casa a Milano.

“Mi sto convincendo di avere questo piccolo potere. Di scrivere delle cose nelle canzoni che poi si avverano. In Cigno Nero dicevo: “Togliamoci i vestiti, ma teniamoci le maschere” e poi: “Vieni stammi vicina, sì ma a distanza di sicurezza”.

In virtù di questo nuovo potere acquisito, uscirà un nuovo singolo dal titolo: “Siamo tutti felicioni, basta pandemia”. Ho anche sposato mia moglie con una canzone. (Il riferimento è al verso “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John” presente nella canzone Vorrei ma non posto, che li ha fatti conoscere). Mi sto davvero convincendo di avere questo potere, se mi state sul caz** state attenti”, ha ironizzato Fedez con i fan.

Chiara Ferragni: le vacanze saltate

In vista del Capodanno 2021 Chiara Ferragni aveva organizzato i preparativi per una gita in montagna con tutta la famiglia ma, ovviamente, lei non potrà esserci.

“Ma vogliamo riassumere tutte le cose pazzesche che avevi organizzato per queste vacanze natalizie? La sciata, la ciaspolata, la fonduta, le passeggiate nei boschi, le slitte. E Capodanno? Lo chalet con tutti gli amici amore? E invece un caz** di niente, amore. Io, te e i bimbi. Sei felice?”, le ha chiesto ironico Fedez.