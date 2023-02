Chiara Ferragni e Fedez non sono in crisi? La coppia beccata al ristorante

C’è davvero aria di crisi fra Fedez e Chiara Ferragni? Questa è una domanda che in tantissimi si stanno facendo da giorni, alla luce di quanto successo sabato scorso sul palco dell’Ariston nel corso della finale del Festival di Sanremo 2023.

Questi i fatti: dopo una settimana dove è sempre stato al centro dell’attenzione, oscurando di fatto la moglie che a questa edizione del Festival era co-conduttrice, Fedez ha schioccato per provocazione un bacio in bocca al cantante Rosa Chemical, prendendosi ancora una volta il centro della scena.

Quanto accaduto sembra aver infastidito molto Chiara Ferragni, che al marito pare abbia fatto una bella ramanzina nel backstage. Nei giorni successivi, Fedez è poi sparito completamente dai social, scatenando i dubbi dei suoi numerosi follower.

Ma riguardo a questa intricata questione ci sono nuovi interessanti aggiornamenti.

Fedez e Chiara Ferragni a pranzo da Canavacciuolo: crisi rientrata?

Nelle scorse ore è apparso un video su TikTok dove la coppia appare a quanto pare di nuovo serena nel ristorante di chef Canavacciuolo.

La ragazza che l’ha girato, tra l’altro, si è chiesta se il circo mediatico emerso in questi giorni avesse effettivamente senso di esistere, o se dietro la sparizione da Fedez da Instagram (e dietro la sua ultima Stories sospetta, rapidamente cancellata) non ci fosse in realtà “altro”. La clip dovrebbe risalire allo scorso 17 febbraio: a dimostrare che il video è recente è il fatto che in una recente Stories Chiara Ferragni indossava lo stesso outfit sfoggiato nel locale dello chef campano.





I più critici sostengono che questa presunta crisi matrimoniale sarebbe in realtà funzionale a incuriosire i pettegoli in attesa che esca la seconda stagione dei Ferragnez, le cui riprese sono state interrotte proprio subito dopo la difficile settimana di Sanremo. Quale sarà la verità? Qui sotto il video apparso online.