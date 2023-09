Chiara Ferragni e Fedez hanno accolto in famiglia un nuovo cane. A distanza di quasi due mesi dalla morte di Matilda, è arrivata Paloma. Si tratta di una cucciola di Golden Retriever.

Chiara Ferragni e Fedez: nuovo cane in famiglia

Alla fine di luglio 2023, Chiara Ferragni e Fedez hanno salutato per sempre Matilda, il cane che in un certo senso li aveva fatti conoscere. La scomparsa dell’amico a quattro zampe è stata dolorosa per tutti loro, anche per i piccoli Leone e Vittoria che sono cresciuti con lei. Nelle ultime ore, i Ferragnez hanno fatto una bellissima sorpresa ai bambini, accogliendo in famiglia una nuova cucciola: Paloma.

Paloma è il nuovo cane dei Ferragnez

“Benvenuta in famiglia Paloma“, hanno scritto Chiara e Fedez in un post condiviso sui social. La nuova cucciola è di razza Golden Retriever ed è molto più grande di Matilda. Leone e Vittoria, neanche a dirlo, sono letteralmente impazziti nel momento in cui hanno scoperto di avere nuovamente un cane che gira per casa.

Chiara e Fedez: con Paloma la famiglia è al completo

Il nuovo cane è arrivato in famiglia a qualche mese dal trasferimento nella nuova casa. Presto, Chiara, Fedez, Leone e Vittoria andranno a vivere nella dimora acquistata più di due anni fa. Con loro, ovviamente, ci sarà anche Paloma. Di certo, nei prossimi giorni, i Ferragnez condivideranno molti scatti della cucciolona.