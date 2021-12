Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di essere positivi al Covid: per ora sono asintomatici e stanno bene.

Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid. Ad annunciarlo sono stati loro stessi sui propri profili social dopo che nei giorni scorsi avevano dovuto tagliare la vacanza in montagna dopo che alla figlia Vittoria era salita la febbre.

“Leone e Vittoria per ora stanno bene e sono negativi, restiamo con le mascherine in casa per tutelarli“, ha dichiarato la coppia.