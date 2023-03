Chiara Ferragni e Fedez: un nuovo indizio sulla crisi

Da settimane Fedez non appare sui social e, secondo indiscrezioni, sarebbero emersi nuovi dettagli in merito alla sua presunta crisi con la moglie, Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e Fedez: il nuovo indizio sulla crisi

Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo il Festival di Sanremo visto che i due hanno praticamente smesso di mostrarsi insieme e il rapper è sparito dai social (salvo sporadiche apparizioni in cui è apparso stanco e con una evidente balbuzie). In queste ore Chiara Ferragni ha postato una foto dei suoi figli sui social e ha scritto “la mia vita in una foto”. Ancora una volta l’influencer non ha fatto alcun riferimento a suo marito e in tanti credono che i due stiano affrontando un periodo di crisi.

Giorni fa l’influencer e il rapper avevano condiviso sui social una foto delle loro mani l’una nell’altra e forse in questo modo avevano voluto almeno per il momento provare a mettere a tacere l’ondata di gossip sul loro conto.

Nelle ultime ore Fedez è balzato agli onori delle cronache in quanto non si è presentato alla conferenza stampa di Lol3, il programma che conduce insieme a Frank Matano. Sono sempre di più i fan preoccupati per le sue condizioni, ma sulla questione non è dato sapere di più.