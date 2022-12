Ogni volta che si parla di Chiara Ferragni c’è sempre una polemica all’orizzonte.

Nelle ultime ore si fa un gran parlare dei selfie a 50 euro, cifra che sessanta persone avrebbero sborsato per incontrarla dal vivo a Palermo. Cosa c’è di vero in questa storia?

Chiara Ferragni: la storia dei selfie a 50 euro

Grande polemica attorno ad un evento che si è svolto in una profumeria di via Principe di Belmonte, a Palermo. La protagonista, neanche a dirlo, è Chiara Ferragni che si è recata in Sicilia per presentare la sua nuova linea di make-up.

Sessanta persone, sganciando 50 euro, hanno avuto la possibilità di scattarsi un selfie con l’imprenditrice. Questa, almeno, è la notizia che scatenato grande scalpore. La realtà, però, è assai diversa.

La verità sui selfie a 50 euro con Chiara Ferragni

La presenza di Chiara Ferragni a Palermo ha uno scopo: la presentazione della sua nuova linea di make-up. Come se fosse un qualsiasi tour, l’imprenditrice ha fissato diverse tappe in alcune profumerie italiane.

Per incontrarla da vicino, le persone hanno dovuto acquistare i suoi prodotti per una cifra di almeno 50 euro. Con questa somma hanno ottenuto un gratta e vinci e, di conseguenza, la possibilità di scattare un selfie con lei. I biglietti vincenti, però, erano solo sessanta.

Chiara Ferragni: ennesima polemica inutile

L’ennesima polemica che ha investito la Ferragni è ancora una volta del tutto inutile. Chiara non ha fatto altro che organizzare un evento promozionale, cosa che accade in tanti altri settori.

Pensiamo, ad esempio, ai firma copie di libri o cd. Per partecipare è necessario acquistare opere o dischi e, fino ad oggi, nessuno si è mai lamentato.