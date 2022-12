Da giorni Chiara Ferragni sfoggia un enorme cerotto sul braccio ma, nonostante le insistenti domande dei fan a tal proposito, ha preferito non svelarne il motivo.

Chiara Ferragni: il mistero del cerotto

Da diversi giorni Chiara Ferragni indossa un evidente cerotto bianco sul braccio e in tanti si sono chiesti il motivo della vicenda. I fan hanno chiesto anche alla stessa influencer perché indossasse il vistoso cerotto, ma l’influencer non ha fornito delucidazioni. Sui social si sono avvicendate numerose ipotesi e indiscrezioni in merito alla questione e c’è anche chi ha ipotizzato che potesse trattarsi di un cerotto anticoncenzionale.

Sui social c’è anche chi crede che l’influencer si sia fatta togliere un neo, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e il mistero del cerotto continua a sollevare i dubbi dei fan della rete.

Le foto bollenti

Nelle ultime ore Chiara Ferragni è tornata a postare alcune foto bollenti con dei completini intimi di una nota marca di lingerie e, come sempre, al suo indirizzo non sono mancate critiche e polemiche.

Tra gli utenti dei social c’è anche chi ha preso le difese dell’influencer che, in questi anni, ha sempre manifestato la volontà di indossare ciò che vuole, senza curarsi delle critiche dei più moralisti. “Chiara ma che bisogno c’era? Chiara ma cosa ti succede? Guarda che tuo marito si incazza. Solo perché io posto un video in intimo come ho sempre fatto nella mia vita”, ha dichiarato via social l’influencer, e ancora: “Voi siete fuori.

Non c’è niente di più bello di trovarsi a proprio agio nel proprio corpo. E se voglio farlo vedere, che male c’è? Non faccio del male a nessuno, tranne alle vostre menti bigotte”.