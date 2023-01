Chiara Ferragni e il neonato morto soffocato: "Anche io ho rischiato"

Chiara Ferragni ha rotto il silenzio sul caso del neonato morto soffocato mentre la mamma lo stava allattando.

Chiara Ferragni: il neonato morto soffocato

In queste ore sta facendo il giro della rete la notizia di un bambino scomparso a poche ore dalla nascita mentre sua madre, colpita da un colpo di sonno, lo avrebbe inconsapevolmente soffocato durante l’allattamento. La donna, ancora sotto shock, ha accusato il personale dell’ospedale in cui si trovava ricoverata di non averla aiutata a prendersi cura del suo bambino nonostante lei fosse esausta dopo 20 ore di travaglio.

L’influencer Chiara Ferragni ha rotto il silenzio in merito alla vicenda, specificando di aver vissuto un momento simile: “Mi ricordo quando ho partorito Leo dopo un’induzione di 24 ore e quando mi è stato lasciato al seno per l’allattamento ho rischiato in primis di addormentarmi diverse volte. Ci vuole supporto e aiuto. Siamo donne e mamme, non super eroi”, ha scritto l’imprenditrice digitale, e ancora: “Le donne vengono sempre lasciate sole e questo è un problema grandissimo”.

Il post dell’influencer ha ricevuto l’approvazione delle fan ma, come sempre, c’è chi sui social l’ha accusata di aver strumentalizzato il caso di cronaca al solo fine di ottenere ulteriore visibilità e consensi. L’influencer replicherà a questo tipo di critiche? Al momento sulla questione tutto tace e la moglie di Fedez non sembra intenzionata a rispondere alle polemiche nei suoi confronti.