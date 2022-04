Chiara Ferragni combatte l'acne con l'Inositolo: fate attenzione perché il rimedio non è valido per tutti.

Quando si utilizzano i social per dare consigli bisognerebbe prestare attenzione alle informazioni che si ‘gettano’ in rete. Chiara Ferragni ha ammesso che, per combattere l’acne, utilizza l’inositolo. Questo rimedio, però, non è per tutti e, anche se naturale, va preso solo dietro prescrizione medica.

Chiara Ferragni e l’inositolo

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha postato una sua foto senza filtri per “normalizzare i bad skin days“. L’imprenditrice, seguita su Instagram da quasi 27 milioni di follower, ha ammesso che utilizza l’inositolo per combattere l’acne. Anche se si tratta di un rimedio naturale, però, non va preso alla leggera come ha fatto intendere la moglie di Fedez. “Negli ultimi 6 anni la mia pelle è cambiata ed è migliorata molto: ciò che mi ha davvero aiutato è stato bilanciare i miei ormoni con l’inositolo (del tutto naturale), vivere una vita più felice e non pensarci troppo.

Ogni tanto ho dei breakout, ed è totalmente ok, ho fatto pace con questa situazione“, ha scritto Chiara a didascalia dello scatto.

Che cos’è l’inositolo?

L’inositolo, come ha sottolineato la Ferragni, è del tutto naturale. Eppure, va preso soltanto dietro consiglio del medico. Si tratta di una sostanza prodotta naturalmente dall’organismo e che si può integrare inserendo nella dieta alimenti come verdure fresche e cereali. In commercio si trova sotto forma di integratori, da assumere per via orale.

Il medico lo prescrive soprattuttio in presenza acne associata all’ovaio micropolicistico perché migliora il profilo metabolico. E’ bene sottolineare che la Ferragni è affetta da questa patologia, per cui il fatto che il medico glielo abbia prescritto è assolutamente normale.

L’inositolo non va preso alla leggera

Anche se l’inositolo è un rimedio naturale prezioso, è vietato il fai da te e deve essere preso soltanto dopo un’accurata visita dal dermatologo o dal ginecologo.

Generalmente, infatti, va assunto in combinazione con altre terapie. Pertanto, se doveste aver bisogno di seguire una cura di questo tipo, fate prima una visita specialistica.