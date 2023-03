Chiara Ferragni e la casa nuova: "Aiutatemi ad arredarla"

Chiara Ferragni ha aggiornato i suoi fan sugli sviluppi relativi alla sua nuova casa e ha chiesto loro alcuni suggerimenti sull’arredamento.

Chiara Ferragni: la nuova casa

Entro la fine dell’estate 2023 Chiara Ferragni, Fedez e i loro due figli si trasferiranno in un nuovo lussuoso appartamento a CityLife, che sarebbe stato accessoriato di tutti i comfort scelti dalla coppia. Chiara Ferragni in queste ore ha aggiornato i fan sugli sviluppi relativi alla nuova casa che, essendo parte di uno stabile in costruzione, ha potuto personalizzare in ogni dettaglio. L’influencer ha anche precisato di essersi affidata ad alcuni architetti che la starebbero aiutando nella scelta di alcuni complementi d’arredo. “La casa nuova sarà pronta tra agosto e settembre, sto facendo un lavoro di interior design con i miei architetti. Aiutatemi ad arredarla”, ha scritto l’influencer chiedendo ai suoi fan dei suggerimenti.

Lei e Fedez hanno annunciato l’acquisto della loro nuova casa specificando anche di aver bisogno di maggiore spazio per la loro famiglia e in particolare per via dell’arrivo della piccola Vittoria (che nella nuova casa potrà avere una stanza tutta sua). In tanti sui social sono impazienti di saperne di più sulla questione e non vedono l’ora di vedere le foto del nuovo appartamento.