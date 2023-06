Chiara Ferragni e la maglietta con la domanda per Fedez: "Mi ami anche se ho ...

L'influencer ha indossato una t-shirt molto divertente, il marito l'ha commentata su Instagram in modo dolce e romantico

Chiara Ferragni, si sa, usa molto spesso i suoi capi d’abbigliamento anche per trasmettere dei messaggi importanti legati all’empowerment femminile. Celeberrimo, da questo punto di vista, l’abito indossato sul palco del Festival di Sanremo (ricordate il “Pensati libera”?). Nelle scorse ore, l’influencer ha indossato un’altra maglietta con un messaggio, seppur molto più leggero e dedicato solo al marito Fedez.

Chiara Ferragni e la maglietta con un messaggio per Fedez: “Mi ami anche se ho il seno piccolo?”

Via Instagram l’imprenditrice digitale ha condiviso uno scatto sorridente a fianco del marito con indosso una maglietta molto semplice e bianca, che mette in bella mostra i suoi addominali scolpiti. Sul tessuto una scritta nera “Anche se ho le tet*tine mi ami lo stesso?” che fa ovviamente riferimento al suo seno non particolarmente prosperoso.

La foto è stata scattata in Puglia, dove i Ferragnez si trovano in questi giorni in vacanza insieme (Fedez è stato ospite del Battiti Live di Radio Norba).

La risposta di Fedez

Lo scatto è stato ripostato anche dal destinatario del messaggio della maglietta, il marito Fedez, che si è limitato a confermare che il suo amore per la moglie va ovviamente al di là delle sue forme. “Sì” si è limitato a commentare Federico Lucia in tutta risposta.