Chiara Ferragni e l’incredibile annuncio ai fan: “Finalmente l’abbiamo fatto”

Con grande entusiasmo, Chiara Ferragni ha finalmente dato uno splendido annuncio ai fan che riguarda la sua vita privata

In un momento di grandi e belle novità in diversi settori, Chiara Ferragni ha da poco comunicato ai propri follower un’ulteriore splendida notizia. Dopo il suo ingresso nel Cda della Tod’s e la sua elezione a global ambassador di Bulgari, ora l’annuncio riguarda nel dettaglio la vita privata dei popolarissimi Ferragnez.

Con una serie di Stories su Instagram, la fashion influencer più pagata al mondo ha di fatto annunciato pubblicamente di aver comprato una nuova casa a Milano. Ovviamente l’acquisto è stato fatto insieme al marito Fedez, insieme al quale potrà andarci a vivere fra circa un anno, chiaramente con i piccoli Leone e Vittoria.

Novità per i Ferragnez

In un post in automobile, la moglie del rapper milanese ha dunque rivelato la splendida novità, precisando che la nuova casa sarà la prima che lei e Fedez hanno comprato insieme.

Quella in cui stanno vivendo adesso è infatti in affitto e nonostante ci si troviamo molto bene, volevamo comunque costruire qualcosa di loro.

“La chiamo casa, ma è un appartamento da sogno, come piace a noi. Il palazzo è ancora in costruzione, sarà pronto a metà del 2022. I nostri piani sono in costruzione. Sono molto felice”, ha precisato ancora l’imprenditrice cremonese, riscuotendo l’ovvio consenso da parte dei fan, entusiasti con lei.