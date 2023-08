Chiara Ferragni e Vittoria, imbarazzo al ristorante: "Me l'ha fatta addosso"

Piccolo inconveniente al ristorante per Chiara Ferragni. La piccola Vittoria le ha fatto la pipì addosso perché non aveva il pannolino. Ovviamente, anche questo momento ‘intimo’ è finito sui social.

Proseguono le vacanze della famiglia Ferragnez. Nelle ultime ore, però, Chiara Ferragni ha provato un po’ di imbarazzo al ristorante per via della figlia Vittoria che le ha fatto la pipì addosso. L’aneddoto è stato raccontato dalla stessa imprenditrice su Instagram.

Vittoria fa la pipì addosso a mamma Chiara

Molto probabilmente, Chiara è alle prese con la ‘pratica’ di addio al pannolino. La Ferragni, però, ha scelto di mettere alla prova la piccola Vittoria nel momento meno indicato, quello della cena al ristorante. La bimba, impegnata a giocare comodamente seduta sulle gambe della mamma, ha dimenticato di essere senza pannolino e si è fatta la pipì addosso.

Anche la pipì di Vittoria finisce sui social

“Dopo che Vitto mi ha fatto la pipì addosso, senza pannolino al ristorante“, ha scritto Chiara a didascalia della foto che immortala il momento intimo. Cosa dirà la bambina quando crescerà e scoprirà che molti dei suoi ‘fatti privati’ sono stati dati in pasto ai social? Probabilmente, tra circa 20 anni quasi tutti gli avvocati del mondo saranno impegnati con cause tra genitori e figli in merito alla sovraesposizione ‘mediatica’.