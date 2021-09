Chiara Ferragni: ecco quanto costa il nuovissimo capo della sua collezione

La nuova collezione di Chiara Ferragni si arricchisce di ulteriori capi. Adesso, una volta finita l’estate, ecco che arriva la muta da sub.

Chiara Ferragni è una delle più belle influencer più seguite non solo in Italia ma anche in tutto il mondo. Ogni giorno pubblica e condivide con il suo vasto pubblico di follower tantissime storie e istanti della sua vita.

Da sempre, però, non dimentica la sua passione più grande: la moda. Da diversi anni, infatti, ha anche lanciato una sua linea di abbigliamento. Iconica e ormai diventata riconoscibile da tutti, la linea ha ormai come simbolo l’occhio. Proprio nelle ultime settimane è uscito un nuovo pezzo, capo di abbigliamento, iconico come sempre. Il suo prezzo ha lasciato di stucco tutto il pubblico. Vediamo più nel dettaglio.

Nuovo pezzo della Chiara Ferragni Collection

Dopo la fine dell’estate, in cui i pezzi estivi della sua linea di abbigliamento hanno riscosso un grandissimo successo, adesso è tempo di pensare alla stagione autunnale. Su questo anche Chiara Ferragni non ha voluto perdere tempo. Dopo un lungo periodo di meritate vacanze, la bellissima influencer è rientrata a Milano e si è subito messa a lavoro. Tanti sono i progetti in cantiere. Non ha perso molto tempo e già ha lanciato quello che si preannuncia essere uno dei must-have di stagione: il body.

Si tratta di un body tanto sgambato da lasciare i fianchi scoperti. Da buona fashion blogger, la Ferragni si è anche dilettata nel dare alcuni consigli su come abbinarlo.

Quanto costa il body di Chiara Ferragni?

Quello che tantissimi fan della bella influencer si chiedono è, senza dubbio, il prezzo. Tutti i capi della sua collezione, visto il successo social, hanno un prezzo abbastanza alto. Sul sito si legge che il suo valore economico è di 230 euro.

Insomma, non proprio accessibile a tutti. Non sono mancati, infatti, commenti e critiche per questo prezzo. “Il body è bello ma 230 euro non posso permettermeli”, ha scritto una delle fan della milanese sotto il suo lungo post su Instagram.

Come indossare il body di Chiara Ferragni

Ecco alcuni consigli su come indossare questo must have autunnale. L’ideale è portarlo con dei pantaloni o delle gonne a vita bassa ma, in alternativa, può essere sfoggiato anche con degli indumenti che arrivano poco sopra l’ombelico. Per evitare di esagerare si farebbe bene a puntare su delle scarpe non troppo alte, magari sugli anfibi con la suola carrarmato capaci di aggiungere un tocco rock all’outfit.