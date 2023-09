Grande novità per Chiara Ferragni: l’imprenditrice ha aperto il suo primo negozio a Roma. La moglie di Fedez, orgogliosa come non mai, ha mostrato tutto ai fan. Dove si trova il locale?

Chiara Ferragni ha aperto il suo primo negozio a Roma

Dopo aver trascorso l’estate in giro per il mondo e aver festeggiato il matrimonio di sua sorella Francesca, Chiara Ferragni ha annunciato l’apertura del suo primo negozio a Roma. L’imprenditrice, in attesa dell’arrivo su Amazon Prime Video della puntata speciale di The Ferragnez dedicata alla lite con Fedez a Sanremo, ha mostrato ai fan il locale romano.

Dove si trova il negozio di Chiara Ferragni?

“Ciao Roma, finalmente potete trovare il mio brand anche a Roma“, ha scritto Chiara a didascalia del video che mostra il suo primo negozio della Capitale. Il locale si trova in Via del Babuino 152, una delle strade più note della città.

Chiara Ferragni attesa a Roma

Nel primo negozio di Roma i fan potranno trovare tutta le nuove collezioni del brand di Chiara Ferragni. Per il momento, la moglie di Fedez non ha ancora visitato il locale di persona, ma ha promesso ai seguaci che presto arriverà nella Capitale per un incontro con tutti loro.