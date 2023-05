Chiara Ferragni ha avuto un flirt con Jared Leto. A raccontare il gossip è stato lo stesso Fedez, nel corso di una puntata di The Ferragnez 2. Quanto è durata la relazione? Di quanti anni fa parliamo?

Chiara Ferragni ha avuto un flirt con Jared Leto

Nei primi episodi di The Ferragnez 2 è saltato fuori un gossip interessante. Stando a quanto rivelato da Fedez, Chiara Ferragni ha avuto un flirt con l’attore Jared Leto. Il rapper ha vuotato il sacco durante un battibecco con la moglie a causa dei complimenti che lui da sempre riserva alla modella Gigi Hadid.

Fedez vuota il sacco su Chiara e Jared

Fedez, discutendo con Chiara, ha esclamato: “Tu però ci sei uscita con Jared Leto“. La Ferragni, visibilmente scioccata dalla dichiarazione di Federico, ha replicato:

“Non ci sono uscita. Ero andata ad una sua festa di Halloween e ci siamo scritti ma non siamo mai usciti insieme”.

L’imprenditrice ha in un certo senso smentito il flirt con Jared Leto, ma Fedez sembra certo delle sue parole.

Chiara Ferragni e Jared Leto: il flirt che non ti aspetti

In realtà, Chiara e Jared non hanno avuto un vero e proprio flirt. La Ferragni e Leto si sono scritti per un po’, poi si sono visti ad una festa di Halloween organizzata a casa dell’attore. Dopo il party, però, non ci sarebbero stati altri incontri.