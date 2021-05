Chiara Ferragni ha discusso con sua sorella Valentina? L’indiscrezione

Chiara Ferragni ha litigato con sua sorella Valentina? Alla base del litigio vi sarebbe una linea di gioielli.

Chiara Ferragni ha discusso con sua sorella, Valentina Ferragni? Secondo indiscrezioni alla base dei presunti dissapori tra le due vi sarebbe la linea di gioielli realizzata dalla sorella minore di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni: la presunta lite con Valentina

Chiara Ferragni ha discusso con sua sorella Valentina Ferragni? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete dopo che Santo Pirrotta ha messo in circolazione la voce a Ogni Mattina.

Secondo quanto affermato da Pirrotta infatti, le due avrebbe discusso perché Chiara Ferragni sarebbe a sua volta intenzionata a lanciare in commercio una propria linea di gioiello, cosa già fatta da Valentina con la sua linea Uali. Come se non bastasse proprio i gioielli di Valentina avrebbero finito per spingere Chiara Ferragni ad allontanarsi da alcune delle sue più care amiche (come Chiara Capitani) perché hanno accusato sua sorella di plagio.

Sarà vero? Al momento sulla questione le due influencer non si sono espresse.

Chiara Ferragni: i rapporti con Valentina

Chiara Ferragni e le sue sorelle, Valentina e Francesca, hanno sempre avuto un ottimo rapprorto e in particolare la moglie di Fedez è molto legata alla più piccola, Valentina, che ha seguito le sue stesse orme come influencer. Oggi le due condividono sogni e progetti ma, secondo indiscrezioni, gli affari nel campo della moda avrebbero creato qualche tensione.

Per il momento Chiara Ferragni ha realizzato un proprio brand di abiti e ancora non ha parlato della presunta linea di gioielli che sarebbe pronta a lanciare sul mercato. Lei e Valentina avranno davvero litigato per questo?

Chiara Ferragni: il compleanno

Il 7 maggio 2021 Chiara Ferragni ha spento 34 candeline e per l’occasione ha organizzato una festa in Toscana proprio in compagnia delle sorelle e dei loro rispettivi fidanzati. Con l’occasione Francesca e Valentina hanno potuto godere un po’ di tempo insieme ai loro nipotini, Leone e Vittoria, rimasti a lungo separati dal resto della famiglia a causa dell’emergenza Coroanvirus. Proprio a causa dell’emergenza sanitaria Chiara Ferragni ha deciso di far nascere la sua seconda figlia in Italia e non a Los Angeles (cosa che aveva fatto invece per il suo primo figlio, visto che da tempo risiedeva negli States). Oggi l’influencer sembra essere più felice che mai accanto alla sua famiglia e al marito Fedez.