Chiara Ferragni, hater le dice che non guarderà Sanremo: la replica, come al solito, è epica.

La notizia che vede Chiara Ferragni come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 ha creato reazioni diverse. C’è chi gioisce e chi giura di non vedere la kermesse musicale. Un hater ha detto la sua direttamente all’imprenditrice, che ha replicato in modo epico.

Chiara Ferragni: hater le dice che non guarderà Sanremo 2023

Amadeus ce l’ha fatta: dopo due anni di rifiuti, è riuscito a portare Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023. Nel corso del Tg1, il presentatore e direttore artistico della kermesse ha annunciato che la moglie di Fedez sarà la co-conduttrice della prima e ultima serata. La notizia, neanche a dirlo, ha scatenato diverse reazioni. C’è chi ha esultato e chi non ha esitato ad esprimere il proprio dissenso.

Un hater ha scritto direttamente a Chiara, dicendole che a causa sua non guarderà Sanremo 2023.

La replica di Chiara Ferragni all’hater

Via TikTok, la Ferragni ha risposto sia a coloro che sono felici di verderla a Sanremo 2023 che a quanti giurano di spegnere la tv. Ai primi ha replicato: “Grazie! Grazie a tutti per i bellissimi messaggi. Spero di non deludervi e di fare delle cose un po’ matte“.

Ad un hater, che ha candidamente ammesso “eviterò di vederlo“, ha risposto in modo epico. Ha condiviso il messaggio e con estrema calma ha alzato il dito medio.

Chiara Ferragni: “cose matte” a Sanremo 2023

Hater a parte, Chiara Ferragni è davvero molto onorata di essere stata scelta come co-conduttrice di Sanremo 2023. I fan non vedono l’ora di vederla all’azione, anche perché ha ammesso che accadranno “cose un po’ matte“.

A cosa si riferisce? Per saperlo dobbiamo aspettare il 7 febbraio 2023, prima serata del Festival.