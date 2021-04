Chiara Ferragni: i nuovi sandali da mare dal prezzo esorbitante

Chiara Ferragni ha lanciato i nuovi sandali da mare nelle colorazioni del rosa e del nero, ma il loro prezzo non convince i fan

La popolarissima imprenditrice digitale ha lanciato poche ore fa un nuovo accessorio della sua linea Chiara Ferragni Collection. Si tratta nella fattispecie dei sandali da mare in stile “Birkenstock”, disponibili nelle colorazioni del nero e del rosa. Sull’account Chiara Ferragni Brand ne appare però anche una versione in colore neutro.

Il nuovissimo sandalo glamour di Chiara Ferragni, che sul sito viene descritto caratterizzato da una “doppia fascia in tessuto sintetico rosa. Motivo interno Logomania. Dettaglio Eyelike in metallo dorato sulle fascette.

Suola in gomma. Made in Italy”, ha un costo esorbitante. Il prezzo è infatti pari a ben 199 euro, che come ovvio ha subito scatenato i commenti dei fan. Definendoli dunque per la maggior parte stupendi, secondo molti follower i sandali costano tuttavia un po’ troppo. Qualcun altro si è detto peraltro poco convito di questo nuovo accessorio, ma considerato il tutto esaurito del pigiama con il logo, anche il sold out delle ciabatte da mare potrebbe essere vicino, confermandosi un cult dell’estate 2021.