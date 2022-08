Chiara Ferragni, i primi messaggi scambiati con Fedez: “Era il 2016”

Chiara Ferragni ha svelato il contenuto dei primi messaggi che si sarebbe scambiata con Fedez via social.

Chiara Ferragni ha svelato per la prima volta ai fan alcuni dei messaggi che si sarebbe scambiata con Fedez all’inizio della loro liaison.

Chiara Ferragni e Fedez: i primi messaggi

Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati una prima volta nel 2015 ma all’epoca entrambi sarebbero stati impegnati.

Poi, nel 2016, il rapper ha menzionato l’influencer nel suo brano Vorrei ma non posto e, a seguire, tra i due ci sarebbe stato uno scambio di messaggi. In particolare Chiara Ferragni ha confessato ai suoi fan di aver contattato il rapper dopo che lui, avendola sentita cantare il brano in un video condiviso sui social, le avrebbe scritto “Chiara limoniamo?”.

Ovunque andavo sentivo sempre questa canzone e sentivo sempre il mio nome, il che mi faceva super ridere.

Così una sera, quando ancora non c’erano le Instagram Stories, c’era Snapchat, lo usavo parecchio, stavo tornando da una cena con la mie sorelle a Milano, c’era la canzone in radio e io faccio uno Snap con le mie sorelle che cantiamo la canzone. Lui subito dopo fa una storia o uno snap in cui dice “Chiara grazie che stai supportando la canzone, dobbiamo limonare”. Probabilmente era ubriaco con i suoi amici.

Io a quel punto è il momento in cui comincio a seguirlo”, ha confessato l’influencer, e ancora:

“Gli scrivo e gli dico “ma cos’è questa storia che mi vuoi limonare?”. Lui lì diventa un po’ più serio e iniziamo a parlare su Instagram nei messaggi diretti, iniziamo una conversazione. Lui mi chiede se vogliamo uscire. Io in quel momento ero single, avrei voluto subito, ma non pensavo assolutamente potesse essere il ragazzo per me, non so perché.

Però mi piaceva, mi faceva simpatia e mi sembrava una persona molto onesta. Quindi gli avrei detto anche di sì, ma le agende non combaciavano e avevo il terrore di farmi paparazzare con lui, perché non volevo farmi fotografare con qualcuno se non era una storia seria, ma solo un flirt o una cosa leggere. Non volevo creare gossip inutile ed ero terrorizzata. Lui poi era seguitissimo. Le agende poi non combaciavano e così ci siamo promessi di sentirci a settembre”.

I due sono usciti allo scoperto nel 2017 e nel 2018 hanno realizzato il sogno di diventare genitori per la prima volta. Nel 2021 hanno avuto la loro seconda figlia, Vittoria, e di recente Fedez ha confessato che non gli dispiacerebbe avere anche un terzo figlio.