Chiara Ferragni ieri e oggi: com’è cambiata nel corso degli anni

Le foto del passato di Chiara Ferragni: il cambiamento dell'influencer e le sue scelte in fatto di look.

Chiara Ferragni è oggi una delle influencer più famose d’Italia e del mondo ma, in passato, il suo look era molto diverso da quello che oggi tutti sono abituati a vedere.

Chiara Ferragni ieri e oggi

Oggi è una delle influencer più famose del mondo e la sua bellezza e il suo fiuto per i trend l’hanno resa una delle fashion influencer più amate dal grande pubblico e dagli stilisti dell’alta moda.

Nonostante questo sul web esistono ancora delle vecchie foto in cui è visibile lo straordinario cambiamento subito dall’influencer sia nell’aspetto che nel modo di vestire.

Sui social c’è anche chi ha insinuato che l’influencer avesse fatto uso di chirurgia plastica, voce presto smentita dalla stessa Chiara Ferragni.

Per quanto riguarda i cambiamenti “estetici” l’unico veramente plausibile è quello dei capelli: da anni infatti l’influencer ha scelto di schiarirli ulteriormente rispetto al suo colore naturale, un biondo ramato.

Chiara Ferragni: la carriera

Chiara Ferragni ha sempre affermato di considerarsi estremamente fortunata nell’aver dato inizio ad una carriera che, prima di lei, non esisteva. L’influencer ha dichiarato di sentirsi ogni giorno felice e fortunata di potersi occupare di ciò che la gratifica: “Mi ricordo certi commenti quando andavo alle prime sfilate di moda, per esempio che non sarei durata tre mesi, commenti che sono diventati una motivazione in più”, ha confessato in passato, e ancora: “Certi giorni anche diciotto ore in cui si confondono lavoro e vita privata.

[…] Ma soprattutto vorrei che pensassero che sono una bella persona”.

Chiara Ferragni: la vita privata

Oggi l’influencer ha trovato la serenità accanto al marito Fedez, con cui ha avuto i suoi due figli, Leone e Vittoria. Il primo figlio della coppia è nato a Los Angeles il 19 marzo 2018 mentre la piccola “Vitto” è nata il 23 marzo 2021, a Milano (anche a causa delle limitazioni dovute all’emergenza Coronavirus). Oggi Chiara Ferragni sembra essere entusiasta di potersi occupare dei suoi due piccoli e ha fatto sapere che molto presto lei e la sua famiglia si trasferiranno in un appartamento più adatto alle loro esigenze a Milano. “È un appartamento come piace a noi e devono ancora costruirlo: dovrebbe essere pronto l’anno prossimo e c’è tempo per organizzarlo al meglio”, aveva fatto sapere l’influencer tramite social.