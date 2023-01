Chiara Feragni ha annunciato con gioia che la sua cagnolina, Matilda, fosse tornata a casa dopo aver trascorso gli ultimi giorni dal veterinario.

Il bacio tra l’influencer e il cane – con la lingua sulla sua bocca – ha però sollevato le polemiche della rete.

Chiara Ferragni: il bacio al cane Matilda

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro Chiara Ferragni che, in queste ore, si è mostrata mentre baciava il suo cane, Matilda. La cagnolina ha trascorso gli ultimi giorni dal veterinario a causa di accertamenti (sembra infatti che avesse ingerito una pigna e che, per questo, avrebbe rischiato di restare soffocata).

“Mati è tornata a casa!”, ha scritto Chiara Ferragni, mostrandosi mentre dava un bacio alla cagnolina. Le labbra dell’influencer toccate dalla lingua del cane hanno però scatenato una vera e propria polemica in rete, e in tanti l’hanno travolta con delle critiche al vetriolo. “Che schifo!”, ha tuonato un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Ma il cane con la lingua non si lecca i genitali?“. Al momento Chiara Ferragni non ha replicato alle polemiche e in tanti si chiedono se lo farà.

Chiara Ferragni: le polemiche a Sanremo

In queste ore l’influencer è stata travolta dalle polemiche anche a causa dei suoi presunti “capricci da diva” a Sanremo. Secondo gli addetti ai lavori infatti avrebbe fatto delle richieste talmente pretenziose da essersi guadagnata il soprannome di “Chiara Maestà”.

Sarà vero?