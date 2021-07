Chiara Ferragni, il costume di lusso con il logo dell’occhio: il prezzo in saldo fa discutere

Chiara Ferragni è stata travolta da una valanga di critiche per il costo di uno dei suoi costumi da bagno.

Chiara Ferragni ha lanciato la sua nuova collezione di costumi di lusso e sui social si è scatenata una polemica perché il loro costo (anche in saldo) sarebbe alquanto esagerato.

Chiara Ferragni: il costume in saldo

Come sempre Chiara Ferragni è stata travolta dalle polemiche per il costo di alcuni capi della sua collezione a dir poco da capogiro.

Stavolta a finire nel mirino degli haters è stato un costume da bagno azzurro personalizzato con il logo dell’influencer, e il cui prezzo sarebbe di ben 150 euro. Una volta iniziati i saldi il costo del costume sarebbe diminuito a 105 euro, ma molti sui social si sono lamentati perché sarebbe stato come sempre “eccessivo” per un semplice costume da bagno. L’influencer non ha replicato alla polemica scatenata dagli odiatori e, come in passato, molti hanno preso le sue difese affermando che il prezzo dei capi della Chiara Ferragni Collection sarebbero in linea con i prezzi di mercato per simili prodotti di lusso.

Chiara Ferragni: la vita privata

Indifferente alle polemiche sul costo dei suoi capi firmati, Chiara Ferragni continua a godersi le vacanze in compagnia della sua famiglia e dei suoi due figli, Leone e la piccola Vittoria (nata lo scorso 23 marzo). L’influencer ha già ripreso a svolgere molti dei suoi impegni lavorativi e di recente è balzata alle cronache per alcune delle sue affermazioni contro il mondo della politica e il DDL Zan, causa a cui lei e il marito Fedez hanno mostrato fin da subito il loro sostegno.

Chiara Ferragni: il trasloco

Per quanto riguarda il 2022 l’influencer ha già premesso ai fan che lei e Fedez cambieranno casa: i due avrebbero acquistato un prestigioso appartamento nel quartiere di City Life a Milano che starebbero personalizzando con tutti i comfort. L’influencer e suo marito sono più felici che mai e non vedono l’ora di possedere finalmente una casa tutta per loro e con gli spazi adeguati anche ai loro due bambini.

“Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio“, ha dichiarato l’influencer.