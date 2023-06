Chiara Ferragni, il dettaglio non sfugge ai fan: "A che ora mangiano i tuoi bambini?"

Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di scatti sui social che non hanno mancato di sollevare la curiosità e i dubbi dei fan.

Chiara Ferragni: il dettaglio non sfugge ai fan

Chiara Ferragni è stata travolta da un’ondata di critiche a causa di una foto in cui si vede suo figlio Leone intento a mangiare un piatto di pasta al pomodoro. Peccato che un orologio alle sue spalle segnasse le 16.15 e che il dettaglio non sia sfuggito ai suoi fan. “Il figlio mangia gli spaghetti alle quattro del pomeriggio …la tata a che c…o serve?”, le ha scritto qualcuno tra i commenti alla foto, mentre numerosi altri utenti hanno continuato a bersagliarla di critiche. Al momento Chiara Ferragni non ha replicato alle numerose critiche nei suo confronti e in tanti, via social, si chiedono se lo farà.

Molti hanno criticato l’influencer per le sue foto relative al cibo e per il fatto che molti degli scatti in questione sarebbero precostruiti. “Finge di mangiare la pizza, finge di mangiare la pasta e finge anche di mangiare un gelato…. poi dicono che non sono di cattivo esempio”, le ha scritto qualcuno. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento la famosa imprenditrice digitale ha preferito non replicare.