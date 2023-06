Una nuova polemica ha investito Chiara Ferragni. Questa volta, ad alzare un polverone è stato un disegno del piccolo Leone dedicato al Pride. Secondo i fan, l’imprenditrice ha davvero esagerato.

Chiara Ferragni: il disegno sul Pride di Leone accende la polemica

Dopo aver trascorso qualche giorno a Disneyland Paris con l’intera famiglia, Chiara Ferragni è tornata a Milano. Giusto il tempo di atterrare ed è stata sommersa di critiche. Questa volta, a scatenare la polemica è stato un disegno che il piccolo Leone ha dedicato al Pride.

Il disegno “spontaneo” di Leone dedicato al Pride

Il disegno di Leone è semplicissimo, in linea con la sua età. Non è l’opera in sé ad aver acceso la polemica, quanto il soggetto. Il figlio di Chiara ha disegnato una bandiera arcobaleno e ha aggiunto, ammesso che sia stato lui a scrivere, la parola “Praid“.

Le critiche dei fan a Chiara Ferragni

“Addirittura coinvolgere i bambini… mi sembra un po’ troppo“, oppure “Mettere in mezzo i bambini a certe tematiche, anche no!“, o ancora “Far scrivere Pride a un bambino che non ha idea di cosa possa significare la parola, non è molto bello“: queste sono solo alcune delle critiche arrivate a Chiara per il disegno che Leone ha dedicato al Pride.