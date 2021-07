Chiara Ferragni, il gesto di Leone scatena i fan: “Se ridi non imparerà mai…”

Chiara Ferragni ha di recente pubblicato un video su Instagram assieme al figlio Leone che non è passato inosservato. Ecco cosa è successo.

Tra le influencer più seguite e apprezzate, Chiara Ferragni ha di recente pubblicato un video su Instagram assieme al figlio Leone che non è passato inosservato. Ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni, weekend in famiglia

Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno trascorso un weekend in famiglia in un resort sul lago di Como.

In particolare, stando a quanto è emerso da Instagram, la coppia avrebbe ricevuto l’invito a trascorrere alcuni giorni di vacanza a Villa Bonomi da Vincenzo Dascanio.

Quest’ultimo, ricordiamo, è uno dei più affermati flower and event designer. Una dimora da favola, con gli scatti pubblicati dalla nota influencer che hanno ammaliato i suoi tantissimi follower.

Chiara Ferragni, il gesto di Leone alla mamma

Assieme ai Ferragnez, ovviamente, i loro due figli, Leone e Vittoria. Proprio il primogenito della nota coppia, però, si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato. Attraverso un video pubblicato su Instagram, infatti, l’influencer ha mostrato le immagini di lei intenta a giocare con il figlio in braccio.

Ad un certo punto invita il piccolo a darle un bacio con il nasino, “come gli eschimesi”. Leone, però, è particolarmente focoso nel riempire la mamma di baci, finendo per darle una testata.

La Ferragni, quindi, mette il bambino giù, invitandolo a baciarla con meno foga. Il bimbo, però, continua, finendo per dare un’altra testata alla mamma.

Chiara Ferragni, le reazioni social

Momenti di gioco, quelli tra mamma e figlio, che hanno destato in poco tempo l’interesse del popolo del web. In particolare molti hanno manifestato il proprio punto di vista, in base al quale la Ferragni dovrebbe essere più severa.

Tra i commenti si legge: “Se ridi non imparerà mai che non si fa del male alla mamma. Alla mamma solo baci e carezze”, oppure “Non è divertente da vedere. Farsi prendere a testate non mi sembra il caso”. Altri hanno poi aggiunto: “Se lo fa alla sorellina è pericoloso”, “Si vede che Chiara è aiutata dalla tata. Se lo avesse fatto mio figlio, dopo tutto il giorno appresso a lui non avrei reagito ridendo…”.

Allo stesso tempo non sono mancati coloro che hanno colto l’occasione per riempire il post di like e sottolineare la dolcezza del bambino. Sempre tra i commenti, infatti, si legge: “È troppo tenero, non gli si può resistere”, oppure “È troppo bello”.