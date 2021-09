Chiara Ferragni, il nuovo costume è troppo sgambato: la polemica

Chiara Ferragni ha presentato il suo nuovo costume, che è risultato un po' troppo sgambato. Si è subito scatenata una polemica tra i fan.

Chiara Ferragni, il costume è troppo sgambato

Chiara Ferragni ha lanciato un nuovo costume intero, per la sua collezione. Come sempre, lo ha presentato sul suo profilo Instagram, ma un dettaglio molto particolare ha attirato l’attenzione di tutti. Il costume risulta essere eccessivamente sgambato. Si tratta di un modello molto particolare, con le maniche lunghe, molto simile ad una muta e con una cerniera sul davanti, per farlo risultare particolarmente scollato. Quello, però, che hanno notato i fan, è che il costume è davvero molto sgambato, decisamente oltre il limite del vedo e non vedo.

Chiara Ferragni, nuovo costume: la domanda di una ragazza

Il costume di Chiara Ferragni ha attirato l’attenzione di tutti. Molto coperto su spalle e braccia, con una scollatura da capogiro, è risultato davvero molto sgambato. Dal servizio fotografico usato dall’influencer per lanciare sui social questo nuovo prodotto, si nota un grave problema di “spazio“, proprio nella zona più intima del corpo. Un problema che è stato spiegato al meglio da una domanda che ha posto una ragazza sui social network.

“Ok, ma la f…a dove la dovrei mettere?” si legge sui social. Effettivamente il costume sembra essere davvero poco adatto per le donne che preferiscono tenere nascoste certe parti del corpo, le più intime.

Dopo la condivisione di queste immagini da parte di Chiara Ferragni, gli utenti dei social network sono letteralmente impazziti. In tanti hanno deciso di commentare le sue foto, chiedendosi come sia possibile indossare un costume sgambato ai limiti dell’accettabile.

Ci sono stati anche tantissimi commenti ironici. “Neanche il costume di Pamela Anderson in Baywatch era così sgambato” ha scritto un utente. “Che senso ha fare un costume, da indossare quindi d’estate ovvero con 40 grandi all’ombra, con le maniche lunghe?” ha chiesto un altro utente. Questo costume ha praticamente scatenato qualsiasi tipo di commento, generando tanta ironia e tanti dubbi su come indossarlo. L’influencer ha preferito non rispondere. Anche il prezzo del costume non è passato inosservato, visto che costa ben 230 euro.