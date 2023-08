Chiara Ferragni ha condiviso con i fan il primo fitcheck di Vittoria. La bambina sembra una piccola donna e ha riscosso un grande successo, non soltanto per il look ma anche per la sua simpatia.

Chiara Ferragni: il primo fitcheck di Vittoria è un successo

Da una grande influencer come Chiara Ferragni, nessuno immaginava che la piccola Vittoria crescesse a pane e vita offline. Il primo fitcheck di Baby V era attesissimo e adesso che è stato condiviso su Instagram i fan possono dirsi più che soddisfatti. D’altronde, la secondogenita di Fedez è sempre stata una bimba simpatica e allegra.

Il primo fitcheck di Vittoria è un successo

Con una blusa bianca e un pantalone sulle sfumature del rosa, il primo fitcheck di Vittoria Ferragni è servito. “Fitcheck Iaia“, ha esclamato Baby F. Mamma Chiara, fiera come non mai, ha scritto a didascalia del video la stessa frase pronunciata dalla pargola. Nel filmato compare anche Leone, ma al bimbo non è stato dato lo stesso spazio della sorellina.

I fan apprezzano il primo fitcheck di Vittoria

Ovviamente, il video del primo fitcheck di Vittoria ha fatto impazzire i fan. Piovono commenti positivi, che suonano così: “Quanta dolcezza“, oppure “Vitto è già una stella“, o ancora “Iaia sei carinissima“.