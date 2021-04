Chiara Ferragni, il regalo di mamma Marina per la nascita di Vittoria

Chiara Ferragni ha mostrato via social lo speciale dono che le ha fatto sua madre, Marina Di Guardo, per la nascita della piccola Vittoria.

Chiara Ferragni ha mostrato via social lo splendido regalo che le avrebbe fatto sua madre, Marina Di Guardo, in occasione della nascita della sua seconda figlia.

Chiara Ferragni: il regalo per la nascita di Vittoria

Per la nascita della sua seconda figlia, Vittoria, Chiara Ferragni ha ricevuto una quantità spropositata di abiti, gioielli e oggetti che potessero essere utili alla bambina (e lei stessa ha confessato di averne donati molti ad un’associazione benefica per le madri in difficoltà).

A seguire l’influencer ha mostrato via social il gioiello che le è stato donato da sua madre, Marina Di Guardo, in occasione della nascita della sua seconda figlia: si tratta di una catenina d’oro con due ciondoli smaltati a forma d’angioletti e le iniziali (complete di brillantini) dei suoi due bambini, L e V.

La collana indossata dall’influencer è stata creata appositamente dal brand Merù, e pertanto non si conosce il suo costo.

Il valore dei singoli ciondoli però si aggirerebbe attorno ai 250 euro, e il valore dell’intero gioiello sarebbe di circa 1500 euro secondo i meglio informati. Chiara Ferragni è stata felicissima del regalo e ha ringraziato la madre attraverso i social: “Mia mamma mi ha appena fatto il regalo più prezioso”, ha scritto.