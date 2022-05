Chiara Ferragni, il top a foglia di fico piace ai fan: quanto costa?

Chiara Ferragni, il top a foglia di fico piace ai fan: di che marca è e quanto costa? Il capo è già sold out.

Chiara Ferragni continua a dettare la moda. Nelle ultime ore, l’imprenditrice ha condiviso su Instagram un look che ha letteralmente stregato i fan. Il top a foglia di fico, neanche a dirlo, è andato sold out in poche ore.

Chiara Ferragni: il top a foglia di fico

L’ultimo weekend, Chiara Ferragni e Fedez hanno lasciato Leone e Vittoria con i nonni e si sono concessi una fuga romantica a Portofino. In occasione di una cena con vista mare, l’imprenditrice ha sfoggiato un look che ha lasciato i fan di stucco. Chiara ha indossato un jeans nero dal taglio maschile a vita alta e un top a foglia di fico dello stesso colore. Ovviamente, è stato quest’ultimo capo ad attirare l’attenzione dei seguaci.

Top a foglia di fico: marca

Un top mini, con delle semplici foglie di fico a coprire il seno. Il capo è reso particolare da un gioco di nastri che si snodano sia sulla parte davanti che sulla schiena. Il top è firmato da AndreAdamo, un designer che negli ultimi anni si sta imponendo nell’universo della moda. Si tratta del pezzo di punta della sua collezione, nata proprio durante il lockdown legato alla pandemia da Covid-19.

Quanto costa il top a foglia di fico?

Il top a foglia di fico indossato da Chiara Ferragni ha un prezzo accessibile: 180 euro. Non a caso, il capo di punta di AndreAdamo è andato sold out nel giro di poche ore.