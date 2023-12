Chiara Ferragni è finita in un vero e proprio ginepraio. La vicenda del pandoro Balocco, a cui nelle ultime ore si è aggiunta quella delle uova di Pasqua, non accenna a placarsi, anzi. E’ esplosa una polemica anche per il video di scuse “bloccato”.

Chiara Ferragni: il video di scuse è “bloccato”

Per costruirsi un’immagine serve una vita, ma per distruggerla basta un battito di ciglia. Lo sta imparando sulla sua pelle Chiara Ferragni, che ha commesso un errore imperdonabile. La vicenda di Balocco la sta mettendo a dura prova e presto potrebbe aggiungersi anche quella legata alle uova di Pasqua. Restando in tema pandoro, nelle ultime ore è esplosa la polemica per il video di scuse “bloccato“.

La polemica sul video di scuse “bloccato”

Secondo alcuni utenti social, Chiara Ferragni ha in qualche modo “bloccato” il suo video di scuse. Il filmato è stato condiviso da lei stessa su Instagram per fare mea culpa e in molti lo hanno utilizzato per commentare la vicenda. Alcuni fan, però, si sono lamentati perché se lo sono visti stoppare “per violazione dei diritti“.

Chiara Ferragni e il video di scuse “bloccato”: cosa è successo?

Non si capisce bene cosa sia successo con il video di scuse “bloccato”, ma secondo alcuni utenti, ci sarebbe di mezzo una segnalazione di Mediaset Infinity. L’ipotesi, quindi, è che Chiara Ferragni abbia ceduto l’esclusiva a Striscia la Notizia o ad altri programmi del Biscione. E’ bene sottolineare che si tratta di semplici deduzioni che, al momento, non trovano conferme. In ogni modo, il popolo social non ha reagito bene: “Ecco chi è realmente Chiara Ferragni, una donna che ‘lotta’ per la libertà di espressione NEGANDOLA però agli altri, specialmente quando le sbatti in faccia una realtà che va contro la sua narrativa“.