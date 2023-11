L’ultimo post Instagram postato da Chiara Ferragni in occasione della festa di Halloween sta facendo molto discutere. L’influencer più nota d’Italia ha postato un breve video in cui accavalla le gambe imitando la celeberrima scena di Sharon Stone in Basic Instinct.

Chiara Ferragni, il post Instagram di Halloween: il video

Mario Bros, Britney Spears e alla fine Sharon Stone: negli ultimi anni il costume di Halloween di Chiara Ferragni ha sempre fatto molto discutere. Questa volta l’influencer ha postato un video in cui è seduta su una poltrona, vestita come la Stone in Basic Instinct. La scena che si riproduce è la medesima del film: la Ferragni guarda fissa in camera ed accavalla le gambe nude, mentre le sue parti intime vengono oscurate. “Ho dovuto riprodurre questo momento iconico” – scrive l’imprenditrice digitale nella descrizione del post.

Chiara Ferragni, il post Instagram di Halloween: le reazioni

In pochissime ore, come prevedibile, la sezione commenti dello scatto viene lettaralmente invasa. La Ferragni non passa mai inosservata, a maggior ragione se decide di pubblicare un video simile. In tanti la supportano “Sei un genio della comunicazione“, ma tanti altri le danno contro “Non hai neanche un grammo della sensualità di Sharon Stone“, “Ridicola, volgare e cafona“, “Che caduta di stile!“.