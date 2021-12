Chiara Ferragni in lacrime durante la terapia di coppia: “Fedez mi fa sentire inutile”

Chiara Ferragni e Fedez hanno svelato alcuni retroscena della loro terapia di coppia in The Ferragnez - La serie.

In The Ferragnez – la Serie Chiara Ferragni e Fedez hanno svelato alcuni retroscena della loro vita privata a partire dalla terapia di coppia.

Chiara Ferragni: la terapia di coppia

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di svelare alcuni retroscena inediti della loro vita di coppia in The Ferragnez – La Serie, disponibile su Prime Video a partire dal 9 dicembre.

In uno degli episodi della serie è presente uno stralcio della seduta della loro terapia di coppia. Durante la seduta Chiara Ferragni è scoppiata in lacrime parlando dei suoi problemi col marito che, a suo dire, avrebbe continui cambi di umore: “Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui”, ha dichiarato l’influencer, mentre suo marito ha espresso il desiderio di trascorrere più tempo da solo con la sua famiglia (e non con tutti gli amici e i familiari che sarebbero spesso presenti nella loro quotidianità): “A volte facciamo troppe cose.

Avrei più voglia di ritagliarmi degli spazi con lei da solo. Molte volte siamo attorniati da questo gruppo itinerante di persone. La famiglia, suoi amici, non miei. Io non ne ho di amici”, ha dichiarato il rapper, e ancora: “Io quando ho dei problemi miei, mi chiudo in me stesso e me li risolvo da solo. Cerco di non far pesare le mie problematiche sugli altri”.

Chiara Ferragni e Fedez: la terapia

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di parlare pubblicamente della loro terapia di coppia per normalizzare quella che, a loro avviso, è una vicenda del tutto normale. I due in particolare si sarebbero rivolti a un professionista perché – stando a quanto emerge dalla serie – avrebbero alcuni problemi di comunicazione: “Quando ti chiudi in te stesso e non mi vuoi parlare è la cosa peggiore che tu mi possa fare. Mi sento esclusa e inutile nella tua vita”, ha dichiarato l’influencer all’interno della serie.

Chiara Ferragni: la vita privata

Chiara Ferragni e Fedez stanno insieme dal 2016 e nel 2018 il loro amore è stato coronato dall’arrivo del primo figlio, Leone. Lo stesso anno la coppia è convolata a nozze e nel 2021 i due hanno dato il benvenuto alla loro seconda figlia, la piccola Vittoria Lucia Ferragni.