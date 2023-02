Chiara Ferragni in lingerie trasparente: "Cosa tocca fare per..."

Chiara Ferragni è stata travolta da una vera e propria bufera per i suoi scatti in lingerie sui social.

Chiara Ferragni ha postato una serie di scatti in cui è ritratta con una seducente lingerie trasparente ed è stata travolta da una marea di critiche.

Chiara Ferragni: le foto in lingerie

In vista del prossimo San Valentino, Chiara Ferragni ha posato per un importante brand di biancheria intima e sui social ha mostrato uno dei completini firmati in pizzo nero e semitrasparente. Il completino lasciava ben poco spazio all’immaginazione e, oltre ai commenti di lode da parte dei fan, in tantissimi si sono scagliati contro l’influencer scrivendo: “Non sai indossare. Non sai posare.

Non mi invoglia minimamente a comprare un simile capo”, e ancora: “Tuo marito non credo che durante la promessa di matrimonio voleva che la moglie si denudasse davanti tutta Italia…”, oppure: “Ormai ti si vede più in lingerie che vestita”.

Sui social la moglie di Fedez ha preferito non replicare per questa volta alle critiche nei suoi confronti, ma in passato lo ha fatto in più d’un occasione, sottolineando sempre il bisogno di indossare ciò che vuole o di mostrarsi in deshabillé in quanto “donna libera”.

Molto presto Chiara Ferragni sarà a Sanremo 2023, dove Amadeus l’ha scelta come una delle co-conduttrici presenti al Festival. Anche la notizia della sua partecipazione allo show ovviamente non ha mancato di destare polemiche e commenti, e in tanti sono curiosi di sapere come se la caverà l’influencer al suo debutto come co-conduttrice.